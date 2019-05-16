Погода в Луганске: 16 мая будет до 27 градусов тепла, без осадков

16 Май 07:18 2019-05-16T07:18:18+03:00

В Луганске сохранится сухая и жаркая погода. Фото: gorod-lugansk.com

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду

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16 мая в Луганске и на территории Луганской Народной Республики сохранится сухая и жаркая погода. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 24-26 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU