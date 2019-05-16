Погода в Луганске: 16 мая будет до 27 градусов тепла, без осадков
16 мая в Луганске и на территории Луганской Народной Республики сохранится сухая и жаркая погода. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 24-26 градусов тепла днем.
ИСТОЧНИК KP.RU