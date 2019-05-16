2019-05-16T07:15:05+03:00
Политика

Погода в Донецке: 16 мая будет по-летнему солнечно и жарко

Днем ожидается 26–27 градусов выше нуля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке на несколько дней установилась летняя погодаВ Донецке на несколько дней установилась летняя погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В четверг, 16 мая, утром в Донецке и Донецкой Народной Республике будет безоблачно, днем на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.

Утром синоптики прогнозируют от +14 до +21 градуса. Днем ожидается 26–27 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +20.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. В народе святую называли «Мавра – Зеленые Щи» – из-за молодой крапивы и щавеля, из которых варили пустые щи. Еще ее называли «Маврой-Молочницей», так как у коров в это время увеличивался удой. «Когда на Мавру цветет черемуха – всегда холод живет». Наши предки считали, что цвет черемухи холод приносит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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