2019-05-15T20:34:19+03:00
Спорт

Больше ста команд со всей ДНР будут участвовать в турнире «Чемпионат моего двора»

Соревноваться будут больше двух тысяч молодых футболистов Республики
Екатерина Сорока
Поделиться:
В ДНР продолжает работать собственный Футбольный союз. Фото: vsednr.ruВ ДНР продолжает работать собственный Футбольный союз. Фото: vsednr.ru
Изменить размер текста:

В конце мая в ДНР пройдет масштабный спортивный турнир по футболу «Чемпионат моего двора». В нем будут соревноваться две тысячи молодых спортсменов в составе ста команд со всех городов Республики. Об этом сообщил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

- Это турнир по футболу для ребят с целью продвижения здорового образа жизни, - поделился Алексей Муратов.

Для участия в турнире приглашены молодые футболистов 2004-2009 годов рождения.

Турнир будет длиться три месяца. В это время во всех городах Республики будут проходить небольшие местных и выездные соревнования среди юношеских команд, победители которых поедут на полуфинал и финал в Донецк. Именно там станут известны названия лучших футбольных команд со всей Республики.

По итогу турнира будет выбрано три команды-победителя: по одной в каждой возрастной категории. Кроме почетного звания «лучших» юные спортсмены получат призовые медали и кубки, а также их ожидает подарочная экскурсия в музей ФК «Шахтер» и посещение аквапарка.

Чтобы присоединиться к турниру «Чемпион моего двора» нужно отправить заявку для участия на электронную почту ch.m.d.2019@mail.ru до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским
Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР
Житель Донецка не довез на Украину валюту на пять миллионов гривен
Геращенко ушла из Минска: ее работа не способствовала мирному процессу в Донбассе
По 100 тонн ежемесячно: в ДНР задержали расхитителей дизтоплива на железной дороге
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли автобус с рабочими фильтровальной станции в Донецке
Какую зарплату получают «спецы» по Донбассу Гримчак и Тука
В ЛНР наладили прямые поставки топлива класса Евро-5
Жителя Горловки могут посадить в тюрьму за порчу композиции на День Республики
МИД ДНР откроет свое представительство в Берлине
Беспредел украинской армии в Донбассе: сегодня поврежден жилой дом под Ясиноватой, а вчера - четыре
В Одессу прибыл борт с 12 раненными военными ВСУ из Донбасса
Глава МИД Чехии недоволен визитом депутата парламента в Донецк
На Украине родственники умершего в Донецке пенсионера присвоили его 30 тысяч гривен
За «мразей из Донбасса» ответишь: на Реву подали в суд
Известный композитор Эдуард Артемьев был восхищен игрой симфонического оркестра в Донецке
В Донбассе работники Васильевской насосной станции не может продолжать ремонт из-за обстрелов ВСУ
Госзнак по-донбасски: жители Краматорска мастерски подделывали доллары и гривны
Украинская армия в Донбассе обстреляла Золотое, Калиново и Обозное
Погода в Луганске: 16 мая будет до 27 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 16 мая будет по-летнему солнечно и жарко
В Антраците обезвредили боеприпас «Смерча» и мину времен Великой Отечественной войны