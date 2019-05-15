Больше ста команд со всей ДНР будут участвовать в турнире «Чемпионат моего двора»

15 Май 20:34 2019-05-15T20:34:19+03:00

Соревноваться будут больше двух тысяч молодых футболистов Республики

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В конце мая в ДНР пройдет масштабный спортивный турнир по футболу «Чемпионат моего двора». В нем будут соревноваться две тысячи молодых спортсменов в составе ста команд со всех городов Республики. Об этом сообщил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

- Это турнир по футболу для ребят с целью продвижения здорового образа жизни, - поделился Алексей Муратов.

Для участия в турнире приглашены молодые футболистов 2004-2009 годов рождения.

Турнир будет длиться три месяца. В это время во всех городах Республики будут проходить небольшие местных и выездные соревнования среди юношеских команд, победители которых поедут на полуфинал и финал в Донецк. Именно там станут известны названия лучших футбольных команд со всей Республики.

По итогу турнира будет выбрано три команды-победителя: по одной в каждой возрастной категории. Кроме почетного звания «лучших» юные спортсмены получат призовые медали и кубки, а также их ожидает подарочная экскурсия в музей ФК «Шахтер» и посещение аквапарка.

Чтобы присоединиться к турниру «Чемпион моего двора» нужно отправить заявку для участия на электронную почту ch.m.d.2019@mail.ru до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU