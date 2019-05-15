Больше ста команд со всей ДНР будут участвовать в турнире «Чемпионат моего двора»
В конце мая в ДНР пройдет масштабный спортивный турнир по футболу «Чемпионат моего двора». В нем будут соревноваться две тысячи молодых спортсменов в составе ста команд со всех городов Республики. Об этом сообщил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.
- Это турнир по футболу для ребят с целью продвижения здорового образа жизни, - поделился Алексей Муратов.
Для участия в турнире приглашены молодые футболистов 2004-2009 годов рождения.
Турнир будет длиться три месяца. В это время во всех городах Республики будут проходить небольшие местных и выездные соревнования среди юношеских команд, победители которых поедут на полуфинал и финал в Донецк. Именно там станут известны названия лучших футбольных команд со всей Республики.
По итогу турнира будет выбрано три команды-победителя: по одной в каждой возрастной категории. Кроме почетного звания «лучших» юные спортсмены получат призовые медали и кубки, а также их ожидает подарочная экскурсия в музей ФК «Шахтер» и посещение аквапарка.
Чтобы присоединиться к турниру «Чемпион моего двора» нужно отправить заявку для участия на электронную почту ch.m.d.2019@mail.ru до 25 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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