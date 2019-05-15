2019-05-15T18:28:51+03:00
Общество

МВД ДНР: Нередко развлечения подростков сопряжены с реальной опасностью, иногда они заканчиваются трагедией

Правоохранители призывают родителей контролировать, где и с кем проводят время их несовершеннолетние дети
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 7info.ruФото: 7info.ru
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В МВД ДНР обратились к родителям Республики с просьбой - чаще проводить беседы о запрете посещения строящихся и заброшенных строений и контролировать круг общения их детей.

- Нередко развлечения подростков сопряжены с реальной опасностью, иногда они заканчиваются трагедией, - объясняют правоохранители. - Так, в Кировском компания несовершеннолетних занималась паркуром в одном из заброшенных строений города. Из-за неосторожности одного из мальчишек придавило бетонной плитой. От полученных травм 16-летний подросток скончался на месте.

Стражи порядка рекомендуют взрослым постоянно проводить с детьми профилактические беседы, рассказывать об опасности, которая подстерегает их во время легкомысленных игр в заброшенных зданиях и на строительных площадках.

- Недостроенные пролеты, вырытые котлованы, складированные строительные материалы могут привести к увечью и гибели детей, находящихся на строящихся объектах, - говорят в МВД Республики. - Заброшенные места таят скрытые угрозы в связи со своей аварийностью и травмоопасностью. Научите детей говорить «нет» ребятам, которые хотят втянуть их в опасную ситуацию! Например, прогуляться по крыше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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