2019-05-15T17:17:28+03:00
Политика

В Луганске спасли застрявшего в вентиляционной шахте многоэтажки кота с помощью телефона

Об этом сообщили в МЧС ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Arriva.ruФото: Arriva.ru
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Три недели в вентиляционной шахте 12-этажного дома находился кот. Спасатели Луганска проявили смекалку, чтобы помочь выбраться животному. Об этом сообщили в МЧС.

- Уже третью неделю жители слышали кошачьи крики из вентиляционной шахты. Как туда попало животное и сколько времени там находилось, никто не знал. Сердобольные люди подкармливали его, бросая в шахту сосиски, - рассказали в спасатели.

К месту происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательной части.

- Решение задачи нашел заместитель начальника части Андрей Коваль: включив свой мобильный телефон в режиме видео и привязав к нему веревку, он начал медленно спускать его в шахту с крыши до самого низа. Кот появился на экране в районе первого этажа. Понадобилось всего несколько минут, чтобы в трубе проделать отверстие и освободить несчастное животное. Кот не пострадал, хотя, по всей вероятности, упал в шахту на 12 этаже, - рассказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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