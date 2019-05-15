Пожар в луганской многоэтажке случился из-за выброшенного с балкона окурка

15 Май 13:14 2019-05-15T13:14:47+03:00

Об этом сообщили в МЧС ЛНР

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В одной из многоэтажек Красного Луча произошел пожар. Причиной возгорания стал выброшенный с балкона непотушенный окурок. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое горение балкона пятого этажа, пламя по балконам перекинулось выше, в подъезде наблюдалось сильное задымление. В тушении принимали участие 18 человек личного состава на шести единицах специальной техники, - рассказали в спасательном ведомстве.

В МЧС отметили, что в ходе эвакуации жильцов многоэтажки отравление продуктами горения получила 92-летняя женщина.

- Бригада скорой помощи госпитализировала ее в отделение терапии больницы Красного Луча. Состояние пенсионерки в настоящее время оценивается как удовлетворительное, - сообщили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU