Пожар в луганской многоэтажке случился из-за выброшенного с балкона окурка
В одной из многоэтажек Красного Луча произошел пожар. Причиной возгорания стал выброшенный с балкона непотушенный окурок. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.
- Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое горение балкона пятого этажа, пламя по балконам перекинулось выше, в подъезде наблюдалось сильное задымление. В тушении принимали участие 18 человек личного состава на шести единицах специальной техники, - рассказали в спасательном ведомстве.
В МЧС отметили, что в ходе эвакуации жильцов многоэтажки отравление продуктами горения получила 92-летняя женщина.
- Бригада скорой помощи госпитализировала ее в отделение терапии больницы Красного Луча. Состояние пенсионерки в настоящее время оценивается как удовлетворительное, - сообщили спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU