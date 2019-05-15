Связь «Водафон» в ЛНР: ремонт завершится до 25 мая
Об этом сообщили в министерстве связи Республики
Фот: TUT.BY: 42
Изменить размер текста:
Связь украинского мобильного оператора «Водафон» восстановят в ЛНР до 25 мая. Об этом сообщили в министерстве связи и массовых коммуникаций Республики.
- Техническим персоналом оператора подвижной связи «ВФ Украина» начаты ремонтно-восстановительные работы, направленные на восстановление оказания услуг подвижной связи в населенных пунктах: Брянка, Стаханов, Первомайск, Кировск, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что ориентировочно работы по восстановлению связи закончатся 20-25 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU