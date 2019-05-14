Зомбоящик до свиданья: в ЛНР и ДНР Украина отключит аналоговое вещание

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-14T07:50:24+03:00

Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией. Фото: hvylya.net

Случится это в конце 2019 года

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Согласно постановлению №377, принятому 8 мая 2019 года на правительственном заседании, власти страны изменили План использования радиочастотного ресурса Украины. Об этом сообщает агентство «Юрлига».

Важность данного действия обуславливается необходимостью повышения уровня информационной безопасности в стране. При этом отмечается, что на остальной территории данный срок останется неизменным: 31 августа 2018 года, а для Киева и Кировоградской области 31 июля 2018 года.

- Документ устанавливает конечную дату отключения аналогового вещания для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и (ЛНР, ДНР — прим.ред.) , и каналов вещания телерадиоорганизаций местного вещания, не имеющих лицензий на цифровое вещание, — 31 декабря 2019 года, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU