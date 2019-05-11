ВСУ наращивают боевую мощь в районе населенного пункта Золотое

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-11T17:25:11+03:00

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В районе населенного пункта Золотое Народной милицией ЛНР зафиксирована подозрительная активность. Несмотря на Минские соглашения, командование 54-й бригады принялось за укрепление своих позиции. Данный факт также подтверждают в своих отчетах наблюдатели из мониторинговой миссии. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Украинские силовики, помимо совершения постоянных провокационных обстрелов нашей территории, вновь проявляют активность на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое, — говорится в сообщении.

В 54-й бригаде за прошедшие сутки появились две зенитные установки ЗУ-23 и четыре БМП. Об этом стало известно после проведения разведывательной операции Народной милиции ЛНР вблизи Золотого.

ИСТОЧНИК KP.RU