2019-05-11T17:25:11+03:00
Политика

ВСУ наращивают боевую мощь в районе населенного пункта Золотое

Данный факт подтверждают наблюдатели СММ ОБСЕ
Екатерина Сорока
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После смены руководства ВСУ потери в армии продолжают расти. Фото: 112.uaПосле смены руководства ВСУ потери в армии продолжают расти. Фото: 112.ua
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В районе населенного пункта Золотое Народной милицией ЛНР зафиксирована подозрительная активность. Несмотря на Минские соглашения, командование 54-й бригады принялось за укрепление своих позиции. Данный факт также подтверждают в своих отчетах наблюдатели из мониторинговой миссии. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Украинские силовики, помимо совершения постоянных провокационных обстрелов нашей территории, вновь проявляют активность на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое, — говорится в сообщении.

В 54-й бригаде за прошедшие сутки появились две зенитные установки ЗУ-23 и четыре БМП. Об этом стало известно после проведения разведывательной операции Народной милиции ЛНР вблизи Золотого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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