ВСУ наращивают боевую мощь в районе населенного пункта Золотое
В районе населенного пункта Золотое Народной милицией ЛНР зафиксирована подозрительная активность. Несмотря на Минские соглашения, командование 54-й бригады принялось за укрепление своих позиции. Данный факт также подтверждают в своих отчетах наблюдатели из мониторинговой миссии. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
— Украинские силовики, помимо совершения постоянных провокационных обстрелов нашей территории, вновь проявляют активность на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое, — говорится в сообщении.
В 54-й бригаде за прошедшие сутки появились две зенитные установки ЗУ-23 и четыре БМП. Об этом стало известно после проведения разведывательной операции Народной милиции ЛНР вблизи Золотого.
ИСТОЧНИК KP.RU
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