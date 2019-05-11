2019-05-11T07:08:57+03:00
Политика

Погода в Донецке: 11 мая будет облачно, до 20 градусов тепла

Также ожидается слабый ветер в южном направлении
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В День Республики синоптики обещают комфортную весеннюю погодуВ День Республики синоптики обещают комфортную весеннюю погодуФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В субботу, 11 мая, в Донецке и в Донецкой Народной Республике с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от +9 до +16 градусов. Днем ожидается 20 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +13.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в южном направлении. Скорость составит от 1 до 3 м/с.

Народный прогноз погоды: Этот день связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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