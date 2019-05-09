9 мая 2019 в Донецке: во сколько начнется шествие Бессмертного полка

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-09T08:00:35+03:00

В Бессмертном полку примут участие свыше 115 тысяч человек Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ожидается, что в акции 9 мая 2019 года примут участие свыше 115 тысяч человек

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9 мая 2019 в Донецке в 10.00 от здания Минугля начнется шествие международной акции «Бессмертный полк», в котором примут участие и иностранные гости.

- Ожидаем, что в этом году будут участвовать в шествии в Донецке 9 мая более 85 тысяч жителей, а по всей Республике – свыше 115 тысяч человек, - сообщила руководитель международной акции «Бессмертный полк» в ДНР Лариса Тримбалюк.

Колонна «Бессмертного полка» в Донецке пройдет по улице Артема от здания бывшего Минугля до монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в парке имени Ленинского комсомола. Торжественное открытие шествия начнется с марша знаменной группы - Знамя Победы понесут студенты Донецкой юридической академии. Потом учащиеся военного лицея имени Берегового и курсанты общевойскового командного училища понесут в руках портреты погибших защитников Республики, воинов-интернационалистов, Героев Советского Союза из Донецкой области, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

- Первой в шествии пойдет колонна с портретами Народных героев ДНР, за ней будет двигаться колонна с портретами воинов-интернационалистов, потом - колонна жителей с портретами героев Великой Отечественной войны, - отметила Лариса Тримбалюк.

ИСТОЧНИК KP.RU