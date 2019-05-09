СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-09T09:00:24+03:00

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В 9.00 на главной улице столицы Донецкой Народной Республики начался Парад Победы в Донецке 2019.

Посмотреть на военное действие собрались тысячи жителей Республики и иностранных гостей. Они начали собираться на площади Ленина с раннего утра, чтобы занять место и поближе рассмотреть военных и технику.

- Очень отрадно, что Парад Победы проходит в Донецке. При Украине такого не было, а в ДНР – стало, - говорит дончанка Валентина Ивановна. – У нас это уже в пятый раз, и с каждым годом все краше и краше.

Напомним, что сначала по улице Артема в Донецке пройдут парадные расчеты - всего порядка 1500 человек. После этого по улице Артема пройдет техника. Открывать шествие будут машины времен Великой Отечественной войны. В следом будет идти современная техника, которая стоит на вооружении НМ ДНР. В 10.00 от здания минугля начнется шествие международной акции «Бессмертный полк», в котором примут участие десятки тысяч жителей Республики, а также иностранные гости.

ИСТОЧНИК KP.RU