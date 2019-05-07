2019-05-07T16:58:45+03:00
Политика

Глава Республики вручил Георгиевские кресты военнослужащим "Спарты"

Также на мероприятии военнослужащим подразделения были присвоены очередные воинские звания
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сегодня Денис Пушилин вручил знаки отличия – Георгиевские кресты – военнослужащим отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта».

- Сегодня состоялось торжественное награждение военнослужащих отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта». Государственные награды личному составу батальона вручил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, – говорится в сообщении.

Напомним, что знак отличия «Георгиевский Крест» I, II, III и IV степеней получил статус высшей госнаграды в сентябре 2017 года. Первые же вручения состоялись во время обороны Славянска в 2014 году. В частности первым крест получил военнослужащий Виталий Чудолап (позывной «Кирпич») за уничтожение украинского штурмовика. Среди награжденных есть и впоследствии погибшие Герои ДНР — Александр Захарченко, Арсен Павлов, Михаил Толстых и другие.

Уточняется, что за боевые заслуги, мужество и героизм восемь военнослужащих батальона получили знаками отличия «Георгиевский крест» I, III и IV степеней. Еще трое военнослужащих получили почетные грамоты Главы Республики.

- Уважаемые товарищи разведчики, пять лет вы защищаете все, что нам близко, отстаивая идеалы народа Республики. Идеалы, которые нам позволяют жить, не пряча взгляда. Одной командой, плечом к плечу, мы движемся в правильном направлении, к нашей большой Родине. Вы – пример для подражания, и я с гордостью вручаю вам заслуженные награды, – отметил Пушилин.

Кроме того, на мероприятии военнослужащим подразделения были присвоены очередные воинские звания и вручены награды разведывательного батальона «Спарта».

Напомним, отдельный разведывательный Батальон «Спарта» был создан в августе 2014 года. Его военнослужащие участвовали, в частности, в обороне Славянска, Иловайска, а также в боях за Донецкий аэропорт. 22 ноября 2016 года батальону было присвоено почетное звание имени Героя Республики, гвардии полковника, командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, который погиб 16 октября 2016 года в центре Донецка в результате взрыва. Следствие установило, что организатором теракта стали украинские спецслужбы. В октябре 2018 батальону было присвоено звание «Гвардейский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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