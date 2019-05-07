2019-05-07T12:01:55+03:00
Политика

Украинские боевики выпустили по ДНР 60 боеприпасов: два дома разрушены в Коминтерново

Так же под огнем Ясиноватая, Минеральное, Коминтерново, Саханка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Обстановка на фронте остается напряженной. Фото: novorosinform.orgОбстановка на фронте остается напряженной. Фото: novorosinform.org
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ВСУ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 60 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 58 единиц.

Кроме того, два частных дома повреждены в селе Коминтерново на юге ДНР в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- 6 мая 16:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Коминтерново с применением минометов калибром 82 мм, БМП-1 и БМП-2. В результате обстрела зафиксированы повреждения двух домостроений по улице Ахматова, 43 и 45, — отметил Якубов.

Он добавил, что под огнем украинской армии оказались: Ясиноватая, поселок Минеральное к северу от Донецка, горловский поселок шахты имени Гагарина, а также села Красный Октябрь, Украинское, Коминтерново и Саханка на юге ДНР. При обстрелах применялись: минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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