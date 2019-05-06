Украинская армия обстреляла в ЛНР Калиново и Калиново-Борщеватое

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-06T08:20:59+03:00

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5 мая, на Красную горку, украинская армия уменьшила интенсивность обстрелов территории ЛНР. Если накануне они восемь раз открывали огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий, то за минувшие сутки - три раза. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что 4 мая киевские силовики восемь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков Фрунзе и Калиново, сел Калиновка, Нижнее Лозовое и Желобок. По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Золотом-5 повреждения получили три жилых дома.

ИСТОЧНИК KP.RU