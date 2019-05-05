2019-05-05T14:17:12+03:00
Экономика

В ДНР выполнили 16,3% социальных гарантий шахтеров и пенсионеров по обеспечению углем за 2019 год

16,3% - это почти 30 тысяч тонн угля
Екатерина Сорока
Поделиться:
В прошлом году выработка угля за год составляла 215 тысяч 57, 6 тонн угля. Фото: censor.net.uaВ прошлом году выработка угля за год составляла 215 тысяч 57, 6 тонн угля. Фото: censor.net.ua
Изменить размер текста:

В Донецкой Народной Республике продолжают обеспечивать льготников бесплатным углем. Так с начала 2019 года угледобывающие предприятия раздали 16,3% годового объема угля, предназначенного шахтеров работающего и пенсионного возраста, а это 26 тысяч 797 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

— В частности, работникам и пенсионерам ГП «Торезантрацит» поставили 11 тысяч 395 тонн угля, ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» - четыре тысячи 370 тонн, ГП «Шахта Комсомолец Донбасса» - четыре тысячи 183 тонны. Углеполучателям ГП «Шахта имени Засядько» вывезли две тысячи 869 тонн твердого топлива, а также ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» - две тысячи 439 тонн и ГП «Макеевуголь» - одну тысячу 541 тонну,- говорится в сообщении.

Добытый уголь делится между льготниками для обеспечениях бытовых нужд, как например, обогрев дома в холодное время суток. Поэтому 16,3% выполненного плана – это достаточно хороший результат для шахт Республики. Следить за дальнейшими успехами угледобывающих предприятий будет лично Министр угля и энергетики Руслан Дубовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Срочное сообщение СЦКК: на КПВВ «Новотроицкое» был подстрелен мирный житель
Команда КВН из ДНР прошли в полуфинал Международной Телевизионной Лиги КВН
Спортсмен из ДНР вошел в тридцатку лучших на чемпионате мира по триатлону в Испании
В Красном Луче госпитализировали мать и двое детей с отравлением угарным газом
Экстренное сообщение НМ ДНР: бойцы Республики обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Донбассе
МЧС ДНР спасли котенка из вентиляционного канала
Активисты ЛНР раздали пять тысяч георгиевских лент на улицах Луганска
За минувшие сутки киевские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР
Утром Украина открыла огонь по Минеральному и Трудовским
Глава ДНР открыл республиканский турнир по стрельбе среди военнослужащих с ограниченными физическими возможностями