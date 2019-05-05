В ДНР выполнили 16,3% социальных гарантий шахтеров и пенсионеров по обеспечению углем за 2019 год
В Донецкой Народной Республике продолжают обеспечивать льготников бесплатным углем. Так с начала 2019 года угледобывающие предприятия раздали 16,3% годового объема угля, предназначенного шахтеров работающего и пенсионного возраста, а это 26 тысяч 797 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.
— В частности, работникам и пенсионерам ГП «Торезантрацит» поставили 11 тысяч 395 тонн угля, ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» - четыре тысячи 370 тонн, ГП «Шахта Комсомолец Донбасса» - четыре тысячи 183 тонны. Углеполучателям ГП «Шахта имени Засядько» вывезли две тысячи 869 тонн твердого топлива, а также ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» - две тысячи 439 тонн и ГП «Макеевуголь» - одну тысячу 541 тонну,- говорится в сообщении.
Добытый уголь делится между льготниками для обеспечениях бытовых нужд, как например, обогрев дома в холодное время суток. Поэтому 16,3% выполненного плана – это достаточно хороший результат для шахт Республики. Следить за дальнейшими успехами угледобывающих предприятий будет лично Министр угля и энергетики Руслан Дубовский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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