Муж чуть не зарезал жену на почве ревности: Отелло задержан в Амвросиевке ДНР

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-04T09:34:13+03:00

Теперь ревнивец будет усмирять свои страсти не менее 15 лет в местах не столь отдаленных

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Сотрудниками Амвросиевского РО по «горячим следам» раскрыта попытка убийства местной жительницы. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. К счастью, только попытка, так не была доведена до печального финала.

В Амвросиевский РО поступило сообщение о семейном скандале. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой по указанному адресу обнаружили женщину с резаной раной шеи. Потерпевшей была оказана медицинская помощь.

К счастью, жизненно важные органы пострадавшей были не задеты, а своевременно оказанная помощь помогла избежать критической кровопотери.

Правоохранители установили, что вечером между супругами из-за ревности вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина ударил сожительницу ножом в шею, увидел интенсивное кровотечение и решил, что расправился с возлюбленной – был уверен, что в течение короткого времени женщина скончается.

Ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU