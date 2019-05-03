2019-05-03T10:37:48+03:00
Политика

За прошедший год украинская армия потеряла больше тысячи бойцов в Донбассе

Потери произошли во время руководства командира Наева
Екатерина Сорока
Поделиться:
По словам Наева ВСУ удалось захватить трех населенных пункта Донбасса. Фото: nahnews.orgПо словам Наева ВСУ удалось захватить трех населенных пункта Донбасса. Фото: nahnews.org
Изменить размер текста:

С момента вступления, на должность командующего украинской армии Сергея Наева, ВСУ потеряли больше тысячи военнослужащих по следующим причинам: смерть, тяжелые ранения, пропали без вести и массовые дезертирства. Об этом 2 мая заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Потери ВСУ за период непосредственного командования Наевым составили 219 человек убитыми и 844 раненными, - заявил Эдуард Басурин.

Наибольшую численность составляют дезертиры украинской армии. Их количество достигает 1252 военнослужащих.

Из-за нехватки людей и должного контроля наблюдаются и технические потери. Только за последние 12 месяцев из строя вышло порядка 70 единиц гусеничной и колесной техники.

При таком количестве бойцов и вооружения просто невозможно было бы захватить 24 километра территорий Донбасса. На что и указал Эдуард Басурин в своем заявлении, полностью опровергнув информацию Наева на официальной странице украинской операции объеденных сил в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дончане очнулись: Паспорт РФ хотят получить 90% жителей Республики
Производитель мороженого в ДНР «Винтерпром» планирует выйти на Евразийский рынок
9 мая 2019 в ДНР: На Саур-Могилу в канун Дня Победы приедет молодежь со всех уголков Республики
Сколько стоит сделать нотариально заверенную копию документа в ДНР
Погода в Луганске 3 мая: ночью и утром ожидается туман
Наталья Никонорова: Киев не ищет виновных в одесской трагедии
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербакова украсят стену мира
За что Наев пригрозил увольнением главе оперативно-тактической группировки «Восток»
9 мая 2019 в Донецке: куда сходить с ребенком
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербаков откроется фотовыставка из архива военных корреспондентов
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербакова споют звезды российской эстрады
МВД ЛНР: украинские офицеры «зачищали» жителей Золотого и Катериновки
Годовщина «ООС»: Сергей Наев заявил о захвате 24 квадратных километров территории в Донбассе
СЦКК: Утром 2 мая ВСУ открыли огонь по Донецку и Докучаевску
ВСУ выпустили по ДНР 197 боеприпасов
Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецке заработали двадцать два фонтана
«Подвига немеркнущая память»: Сегодня в Донецке откроется выставка, посвященная 35-летию создания монумента «Твоим освободителям, Донбасс!»
9 мая 2019 в Донецке: В песенном марафоне «Одна Победа» могут принять участие все желающие
В Донецке с балкона 8-го этажа упала бетонная плита
В Луганске на Первомай открылся парк имени 1 Мая
Как жители Донецка могут подтвердить на Украине республиканский трудовой стаж
На Первомай в Луганске гости из Германии и США участвовали в шествии и побывали на КПП
Ветеранам войны выдадут продуктовые наборы к 9 мая и 8 сентября
Двое убитых и двое раненых: на Луганщине ВСУ понесли небоевые потери всего за одну ночь
Жителям Луганска на Первомай показали ретро-автомобили