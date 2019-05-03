За прошедший год украинская армия потеряла больше тысячи бойцов в Донбассе
С момента вступления, на должность командующего украинской армии Сергея Наева, ВСУ потеряли больше тысячи военнослужащих по следующим причинам: смерть, тяжелые ранения, пропали без вести и массовые дезертирства. Об этом 2 мая заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Потери ВСУ за период непосредственного командования Наевым составили 219 человек убитыми и 844 раненными, - заявил Эдуард Басурин.
Наибольшую численность составляют дезертиры украинской армии. Их количество достигает 1252 военнослужащих.
Из-за нехватки людей и должного контроля наблюдаются и технические потери. Только за последние 12 месяцев из строя вышло порядка 70 единиц гусеничной и колесной техники.
При таком количестве бойцов и вооружения просто невозможно было бы захватить 24 километра территорий Донбасса. На что и указал Эдуард Басурин в своем заявлении, полностью опровергнув информацию Наева на официальной странице украинской операции объеденных сил в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU
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