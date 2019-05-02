9 мая 2019 в ДНР: На Саур-Могилу в канун Дня Победы приедет молодежь со всех уголков Республики

2 Май 23:47 2019-05-02T23:52:10+03:00

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Тысячи жителей и гостей ДНР в канун Дня Победы, 8 мая, соберутся на легендарном кургане Саур-Могила. Почтить память предков, отдавших свои жизни в борьбе за легендарную высоту. Об этом «КП» сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/706573" frameborder="0"></iframe> Министр культуры ДНР Михаил Желтяков – о воспитании молодежи на примере защитников Саур-Могилы.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В этом году мы предложили совместный с краеведческим музеем проект: рассказать молодежи о событиях, проходивших на Саур-Могиле со времен Великой Отечественной войны и до наших дней. Для этого администрации городов и районов Республики выделят автобусы. Экскурсии по легендарной высоте будут проводить семнадцать сотрудников нашего музея, - рассказал Михаил Васильевич.

В часовне, построенной у монумента, проведут молебен в память всех воинов, погибших за родную землю. Затем присутствующие возложат венки и цветы к Вечному огню и могилам защитников высоты на вершине мемориального комплекса, а также почтят память погибших минутой молчания. В честь подвига всех воинов прозвучит троекратный оружейный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU