2019-05-02T20:13:36+03:00
Политика

Сколько стоит сделать нотариально заверенную копию документа в ДНР

Жители Республики, желающие оформить российский паспорт, должны будут предоставить нотариально заверенные копии документов
Никита МАКАРЕНКОВ
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Жители Республики, желающие оформить российский паспорт, должны будут предоставить нотариально заверенные копии документов. Фото: belnovosti.byЖители Республики, желающие оформить российский паспорт, должны будут предоставить нотариально заверенные копии документов. Фото: belnovosti.by
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Уже завтра жители Республик Донбасса смогут подать документы на оформление российского паспорта. С 3 мая в ДНР это можно будет сделать в аппарате миграционной службы по адресу г. Донецк, ул. Ходаковского,10. А уже с 7 мая прием документов будет осуществляться всеми территориальными подразделениями миграционной службы ДНР.

Все копии, которые необходимо предоставлять в миграционную службу, нужно заранее заверить у нотариуса. А документы на украинском языке предварительно перевести на русский (такую услугу предоставляют нотариусы и бюро переводов).

- За свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой (за страницу) необходимо оплатить 100 рублей, - говорят в минюсте ДНР. – А за свидетельствование верности копий документов и выдержек из них - до 10 страниц - 10 рублей за страницу. За документ более 10 страниц – 300 рублей за документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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