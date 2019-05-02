2019-05-02T19:39:32+03:00
Общество

Погода в Луганске 3 мая: ночью и утром ожидается туман

Возможно, в ЛНР 3 мая объявят штормовое предупреждение
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В ЛНР ночью и утром 3 мая ожидается туман. Фото: znaj.uaВ ЛНР ночью и утром 3 мая ожидается туман. Фото: znaj.ua
Изменить размер текста:

Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 3 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- Ночью и утром 3 мая местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 метров Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Сегодня в Луганске температура воздуха в ЛНР колебалась от плюс 5 градусов ночью до 19 градусов тепла днем, местами прошли кратковременный дожди с грозой.

По предварительному прогнозу, 4 мая ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман; температура воздуха ночью плюс 3-8, днем 16-21 градус выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сколько стоит сделать нотариально заверенную копию документа в ДНР
Наталья Никонорова: Киев не ищет виновных в одесской трагедии
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербакова украсят стену мира
За что Наев пригрозил увольнением главе оперативно-тактической группировки «Восток»
9 мая 2019 в Донецке: куда сходить с ребенком
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербаков откроется фотовыставка из архива военных корреспондентов
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербакова споют звезды российской эстрады
МВД ЛНР: украинские офицеры «зачищали» жителей Золотого и Катериновки
Годовщина «ООС»: Сергей Наев заявил о захвате 24 квадратных километров территории в Донбассе
СЦКК: Утром 2 мая ВСУ открыли огонь по Донецку и Докучаевску
ВСУ выпустили по ДНР 197 боеприпасов
Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецке заработали двадцать два фонтана
«Подвига немеркнущая память»: Сегодня в Донецке откроется выставка, посвященная 35-летию создания монумента «Твоим освободителям, Донбасс!»
9 мая 2019 в Донецке: В песенном марафоне «Одна Победа» могут принять участие все желающие
В Донецке с балкона 8-го этажа упала бетонная плита
В Луганске на Первомай открылся парк имени 1 Мая
Как жители Донецка могут подтвердить на Украине республиканский трудовой стаж
На Первомай в Луганске гости из Германии и США участвовали в шествии и побывали на КПП
Ветеранам войны выдадут продуктовые наборы к 9 мая и 8 сентября
Двое убитых и двое раненых: на Луганщине ВСУ понесли небоевые потери всего за одну ночь
Жителям Луганска на Первомай показали ретро-автомобили