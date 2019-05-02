Погода в Луганске 3 мая: ночью и утром ожидается туман
Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 3 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
- Ночью и утром 3 мая местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 метров Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Сегодня в Луганске температура воздуха в ЛНР колебалась от плюс 5 градусов ночью до 19 градусов тепла днем, местами прошли кратковременный дожди с грозой.
По предварительному прогнозу, 4 мая ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман; температура воздуха ночью плюс 3-8, днем 16-21 градус выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU