Наталья Никонорова: Киев не ищет виновных в одесской трагедии

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-02T17:20:10+03:00

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Сегодня мы вспоминаем одну из самых чудовищных трагедий – Одесскую Хатынь. Пять лет назад, в результате зверских действий украинских радикалов, в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены более 50 человек, пострадали сотни безвинных жителей. Ужас и циничность этого вопиющего преступления, ставшего возможным из-за попустительства пришедших в ходе государственного переворота киевских властей, не имеет границ, сообщила министр иностранныхдел ДНР Наталья Никонорова.

- Невозможно описать тот гнев и бесконечную скорбь, с которыми народ Донбасса отнесся к произошедшему в Одессе, - сказала Наталья Юрьевна. - При этом абсолютное негодование вызывает тот факт, что спустя пять лет виновные в совершении этих жутких бесчинств все еще не найдены – более того, мы не видим у руководства Украины даже стремления найти и наказать преступников.

Мы отдаем сегодня дань памяти всем погибшим и пострадавшим в той ужасающей трагедии, соболезнуем всем родным и близким жертв событий в Одессе.

Глава МИД ДНР призвала все международное сообщество оказать соответствующее давление на киевские власти, чтобы все виновные в совершении одного из самых отвратительных и вопиющих преступлений за всю историю украинского государства были в самом скором времени найдены и наказаны по всей строгости закона.

ИСТОЧНИК KP.RU