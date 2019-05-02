За что Наев пригрозил увольнением главе оперативно-тактической группировки «Восток»?
Украинская армия понесла новые потери на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- Украинские оккупационные силы продолжают нести потери в результате подрывов на собственных минных заграждениях. Так, вчера в районе Новотроицкого четверо боевиков 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты, предпринявшие попытку диверсионной вылазки в направлении наших позиций, подорвались на противопехотных минах, установленных их предшественниками из 128-й горно-штурмовой бригады, несколькими месяцами ранее занимавшими указанный район. В результате подрыва двое боевиков погибли, еще двое, по фамилиям Сакаль и Шамрай, получили ранения. После произошедшего, противником был запрошен режим тишины для эвакуации убитых и раненых, - сообщил он.
За последний месяц в результате подрыва на своих минных полях погибли и получили ранения более десятка украинских боевиков.
- Большинство случаев произошло в бригадах оперативно-тактической группировки «Восток», возглавляемой военным преступником Содоль. В связи с этим, командующий украинскими оккупационными силами Наев пригрозил Содолю снятием с занимаемой должности, а также поручил ему лично возглавить урегулирование вопроса с минной обстановкой в своей зоне ответственности, - рассказал Безсонов.
ИСТОЧНИК KP.RU