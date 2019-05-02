2019-05-02T15:00:49+03:00
Политика

За что Наев пригрозил увольнением главе оперативно-тактической группировки «Восток»?

По данным УНМ ДНР, более 10 бойцов ВСУ за месяц подорвались на собственных минных полях
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Наев приказал главе группировки «Восток» Содолю урегулировать вопрос с минной обстановкой в своей зоне ответственности. Фото: Фейсбук/ООСНаев приказал главе группировки «Восток» Содолю урегулировать вопрос с минной обстановкой в своей зоне ответственности. Фото: Фейсбук/ООС
Изменить размер текста:

Украинская армия понесла новые потери на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Украинские оккупационные силы продолжают нести потери в результате подрывов на собственных минных заграждениях. Так, вчера в районе Новотроицкого четверо боевиков 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты, предпринявшие попытку диверсионной вылазки в направлении наших позиций, подорвались на противопехотных минах, установленных их предшественниками из 128-й горно-штурмовой бригады, несколькими месяцами ранее занимавшими указанный район. В результате подрыва двое боевиков погибли, еще двое, по фамилиям Сакаль и Шамрай, получили ранения. После произошедшего, противником был запрошен режим тишины для эвакуации убитых и раненых, - сообщил он.

За последний месяц в результате подрыва на своих минных полях погибли и получили ранения более десятка украинских боевиков.

- Большинство случаев произошло в бригадах оперативно-тактической группировки «Восток», возглавляемой военным преступником Содоль. В связи с этим, командующий украинскими оккупационными силами Наев пригрозил Содолю снятием с занимаемой должности, а также поручил ему лично возглавить урегулирование вопроса с минной обстановкой в своей зоне ответственности, - рассказал Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наталья Никонорова: Киев не ищет виновных в одесской трагедии
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербакова украсят стену мира
9 мая 2019 в Донецке: Где развлекут детей
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербаков откроется фотовыставка из архива военных корреспондентов
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербакова споют звезды российской эстрады
МВД ЛНР: украинские офицеры «зачищали» жителей Золотого и Катериновки
Годовщина «ООС»: Сергей Наев заявил о захвате 24 квадратных километров территории в Донбассе
СЦКК: Утром 2 мая ВСУ открыли огонь по Донецку и Докучаевску
ВСУ выпустили по ДНР 197 боеприпасов
Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецке заработали двадцать два фонтана
«Подвига немеркнущая память»: Сегодня в Донецке откроется выставка, посвященная 35-летию создания монумента «Твоим освободителям, Донбасс!»
9 мая 2019 в Донецке: В песенном марафоне «Одна Победа» могут принять участие все желающие
В Донецке с балкона 8-го этажа упала бетонная плита
В Луганске на Первомай открылся парк имени 1 Мая
Как жители Донецка могут подтвердить на Украине республиканский трудовой стаж
На Первомай в Луганске гости из Германии и США участвовали в шествии и побывали на КПП
Ветеранам войны выдадут продуктовые наборы к 9 мая и 8 сентября
Двое убитых и двое раненых: на Луганщине ВСУ понесли небоевые потери всего за одну ночь
Жителям Луганска на Первомай показали ретро-автомобили