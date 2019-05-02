2019-05-02T14:27:12+03:00
Общество

9 мая 2019 в Донецке: Где развлекут детей

Родителей с детворой ждут на танцплощадке «Вечерние ритмы»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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: Где развлекут детей в Донецке на День Победы: Где развлекут детей в Донецке на День ПобедыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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9 мая 2019 года в парке Щербакова состоится праздничная программа «Подвигу жить в веках». Об этом «КП» сообщили в администрации города Донецка.

В 13.00 на танцевальной площадке «Вечерние ритмы» аниматоры в костюмах персонажей любимых мультфильмов начнут развлекать детвору.

- В часовой программе состоятся конкурсы, детям будут вручаться подарки и призы, - говорят организаторы. - Затем развлекательная программа «Забытые мелодии сквозь десятилетия» ждет уже взрослых. Артисты в военной форме проведут конкурс караоке на лучшего вокалиста.

Полевую кухню в парке установят у входа со стороны улицы Университетской напротив Ангела мира. Всех желающих на фронтовой поляночке угостят солдатской кашей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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