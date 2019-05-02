9 мая 2019 в Донецке: Где развлекут детей
9 мая 2019 года в парке Щербакова состоится праздничная программа «Подвигу жить в веках». Об этом «КП» сообщили в администрации города Донецка.
В 13.00 на танцевальной площадке «Вечерние ритмы» аниматоры в костюмах персонажей любимых мультфильмов начнут развлекать детвору.
- В часовой программе состоятся конкурсы, детям будут вручаться подарки и призы, - говорят организаторы. - Затем развлекательная программа «Забытые мелодии сквозь десятилетия» ждет уже взрослых. Артисты в военной форме проведут конкурс караоке на лучшего вокалиста.
Полевую кухню в парке установят у входа со стороны улицы Университетской напротив Ангела мира. Всех желающих на фронтовой поляночке угостят солдатской кашей.
ИСТОЧНИК KP.RU