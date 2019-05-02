2019-05-02T12:29:45+03:00
Политика

МВД ЛНР: украинские офицеры «зачищали» жителей Золотого и Катериновки

Присланная командованием ООС гуманитарная группа оказалась карательным отрядом
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские офицеры «зачищали» жителей Золотого и Катериновки. Фото: Фейсбук/ООСУкраинские офицеры «зачищали» жителей Золотого и Катериновки. Фото: Фейсбук/ООС
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Командование так называемой ООС под видом гуманитарной подгруппы отправило на линию разграничения офицеров для выявления и борьбы с недовольными. Об этом на «горячую линию» МВД ЛНР сообщил один из военнослужащих ВСУ, сопровождавших данную группу офицеров.

- Мне и еще нескольким моим сослуживцам было приказано сопровождать на линии соприкосновения группу из четырех важных офицеров. Они должны были приехать в Золотое и Катериновку с целью предоставления гуманитарной помощи, налаживания взаимодействия с местными, проведения медосмотров и просто оценки обстановки. На деле, когда мы туда приехали, они сразу начали рыть землю в поисках недовольных. Никакой гуманитарной помощи, сплошные допросы и задержания. Прям какая-то охота на местных началась. Естественно, они нас будут ненавидеть, а за что нас любить? Когда вот такие вот «офицеры» вместо помощи занимаются карательными операциями! - сказал военнослужащий.

По этому факту МВД ЛНР назначена проверка.

МВД ЛНР организована "горячая" телефонная линия. Операторы принимают заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Телефоны: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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