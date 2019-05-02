СЦКК: Утром 2 мая ВСУ открыли огонь по Донецку и Докучаевску

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-02T11:15:41+03:00

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Утром второго мая украинские войска начали обстрел территории Донецкой Народной Республики. Огонь был открыт по Донецку и Докучаевску. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня с 05.25 до 06.00 вооруженные формирования Украины произвели обстрел по направлению Марьинка — Донецк (поселок шахты «Трудовская»), выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что позднее, с 06.35 по 06.40, в этом же направлении было выпущено еще 11 мин калибром 120 миллиметров.

- С 07:30 до 08:25 украинские силовики обстреляли уже Докучаевск, по нему было выпущено шесть мин, огонь велся из минометов калибра 120 миллиметров, - рассказали в донецком представительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU