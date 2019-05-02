2019-05-02T11:15:41+03:00
Политика

СЦКК: Утром 2 мая ВСУ открыли огонь по Донецку и Докучаевску

Украинские войска выпустили почти 50 мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: wave.leopolis.newsФото: wave.leopolis.news
Изменить размер текста:

Утром второго мая украинские войска начали обстрел территории Донецкой Народной Республики. Огонь был открыт по Донецку и Докучаевску. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня с 05.25 до 06.00 вооруженные формирования Украины произвели обстрел по направлению Марьинка — Донецк (поселок шахты «Трудовская»), выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что позднее, с 06.35 по 06.40, в этом же направлении было выпущено еще 11 мин калибром 120 миллиметров.

- С 07:30 до 08:25 украинские силовики обстреляли уже Докучаевск, по нему было выпущено шесть мин, огонь велся из минометов калибра 120 миллиметров, - рассказали в донецком представительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 мая 2019 в Донецке: Где развлекут детей
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербаков откроется фотовыставка из архива военных корреспондентов
9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербакова споют звезды российской эстрады
МВД ЛНР: украинские офицеры «зачищали» жителей Золотого и Катериновки
Годовщина «ООС»: Сергей Наев заявил о захвате 24 квадратных километров территории в Донбассе
ВСУ выпустили по ДНР 197 боеприпасов
Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецке заработали двадцать два фонтана
«Подвига немеркнущая память»: Сегодня в Донецке откроется выставка, посвященная 35-летию создания монумента «Твоим освободителям, Донбасс!»
9 мая 2019 в Донецке: В песенном марафоне «Одна Победа» могут принять участие все желающие
В Донецке с балкона 8-го этажа упала бетонная плита
В Луганске на Первомай открылся парк имени 1 Мая
Как жители Донецка могут подтвердить на Украине республиканский трудовой стаж
На Первомай в Луганске гости из Германии и США участвовали в шествии и побывали на КПП
Ветеранам войны выдадут продуктовые наборы к 9 мая и 8 сентября
Двое убитых и двое раненых: на Луганщине ВСУ понесли небоевые потери всего за одну ночь
Жителям Луганска на Первомай показали ретро-автомобили