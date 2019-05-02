ВСУ выпустили по ДНР 197 боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-02T11:09:20+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня заявили, что 11 раз за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 200 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 197 единиц, - заявил руководитель донецкого представительства в СЦКК Руслан Якубов.

Якобов также сообщил, что под огнем ВСУ оказались Донецкое и южное направления.

Под огнем украинской армии оказались: район аэропорта на севере Донецка («Вольво-центр») и село Спартак, а также поселок шахты Трудовская на западе столицы; Докучаевск; село Украинское на юге ДНР, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU