Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ семь раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.
- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Фрунзе, Калиновки, Нижнего Лозового и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской,- рассказали в Народной милиции ЛНР. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, тяжелых гранатометов, а также стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.
Напомним, что вчера ВСУ пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Под их огнем оказались районы Золотого-5, Донецкого, Логвиново, Желобка и Лозового. Применяемое вооружение – того же калибра.
ИСТОЧНИК KP.RU