Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-02T10:30:15+03:00

ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: novorosinform.org

Под огнем ВСУ находились районы Золотого-5, Фрунзе, Калиновки, Нижнего Лозового, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской

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ВСУ семь раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Фрунзе, Калиновки, Нижнего Лозового и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской,- рассказали в Народной милиции ЛНР. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, тяжелых гранатометов, а также стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.

Напомним, что вчера ВСУ пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Под их огнем оказались районы Золотого-5, Донецкого, Логвиново, Желобка и Лозового. Применяемое вооружение – того же калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU