2019-05-01T22:12:15+03:00
Политика

В Донецке с балкона 8-го этажа упала бетонная плита

Никто не пострадал, но теперь может обрушиться весь балкон
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Падения бетонного ограждения с балконов случались в Донецке и раньше. Фото: ostro.orgПадения бетонного ограждения с балконов случались в Донецке и раньше. Фото: ostro.org
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Мощная гроза с дождем и градом, прошедшие в последний апрельский день, испытали на прочность многие городские постройки Донецка. В девятиэтажке на улице Армавирской Ленинского района обрушилась железобетонная плита ограждения на балконе 8-го этажа. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

В спасательном ведомстве также отметили, что есть угроза падения аварийной плиты самого балкона с возможным повреждением балконов, расположенных ниже. Поэтому на сегодня были запланированы работы по демонтажу плиты с привлечением специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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