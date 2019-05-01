В Донецке с балкона 8-го этажа упала бетонная плита
Никто не пострадал, но теперь может обрушиться весь балкон
Падения бетонного ограждения с балконов случались в Донецке и раньше. Фото: ostro.org
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Мощная гроза с дождем и градом, прошедшие в последний апрельский день, испытали на прочность многие городские постройки Донецка. В девятиэтажке на улице Армавирской Ленинского района обрушилась железобетонная плита ограждения на балконе 8-го этажа. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.
В спасательном ведомстве также отметили, что есть угроза падения аварийной плиты самого балкона с возможным повреждением балконов, расположенных ниже. Поэтому на сегодня были запланированы работы по демонтажу плиты с привлечением специальной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU