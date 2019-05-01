2019-05-01T21:26:39+03:00
Политика

В Луганске на Первомай открылся парк имени 1 Мая

Чем порадует парк горожан в новом сезоне
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Луганчане сегодня пришли в парк, чтобы покататься на любимых аттракционах. Фото: lug-info.comЛуганчане сегодня пришли в парк, чтобы покататься на любимых аттракционах. Фото: lug-info.com
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Сегодня днем в Луганске пасмурно и даже слегка дождливо – погода совсем не первомайская. Но луганчане пришли на открытие столичного парка культуры и отдыха имени 1 Мая. Поднимал настроение горожанам концерт центра детско-юношеского творчества «Гармония». А еще представители художественной самодеятельности Луганского мясокомбината торговой марки «Луганские деликатесы». На центральной аллее парка рукодельницы народного клуба «Левша» организовали выставку своих работ

- Каждый год мы стараемся хоть чуть-чуть, но наш парк приукрасить, к каждому 1 Мая наш парк становится лучше и лучше – это наша традиция, - рассказала ЛИЦ директор парка Светлана Оксенгорова. - У нас немного изменился вход в парк, дорожки появились новые, высажены цветы и деревья, есть теперь и березовая роща небольшая. Естественно, все аттракционы готовы к приему гостей, и животные в зоопарке ожидают, что к ним придут в гости.

Кстати, самыми популярными аттракционами у луганчан стали «Веселые горки», «Автодром» и 27-метровое колесо обозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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