2019-05-01T20:43:24+03:00
Политика

На Первомай в Луганске гости из Германии и США участвовали в шествии и побывали на КПП

Они осмотрели печально знаменитый мост у Станицы Луганской
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Гуннар Линдеманн из Берлина (в центре) был на мосту в феврале, но ситуация так и не изменилась. Фото: lug-info.comГуннар Линдеманн из Берлина (в центре) был на мосту в феврале, но ситуация так и не изменилась. Фото: lug-info.com
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Сегодня Луганск не только праздновал Первомай, но и встречал иностранную делегацию. Гости из США, Германии, Австрии, Бельгии, Италии, Бразилии, Испании, Ирландии и других стран прошлись в 50-тысячной колонне луганчан, а потом поехали в пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской. Сопровождала их представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы на переговорах в Минске, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

После осмотра разрушенного пролета моста через реку Северский Донец депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн сказал ЛИЦ, что был здесь в феврале, но ситуация так и не изменилась.

- Я называю этот мост мостом позора. Германия и ЕС давали деньги Украине для реконструкции этого моста и Петр Порошенко за все свое время президентства не сделал ничего для его реконструкции, - сказал Линдеманн. - Я призываю господина Зеленского обратить внимание на эту проблему и наконец-то ее решить.

Общественник и журналист из США Дональд Кортер отметил, что больше всего от позиции Киева страдают обычные жители Донбасса, которые вынуждены пересекать линию соприкосновения через разрушенный мост.

Напомним, на территории ЛНР действует единственный пункт пропуска в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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