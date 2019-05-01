2019-05-01T19:21:41+03:00
Политика

Ветеранам войны выдадут продуктовые наборы к 9 мая и 8 сентября

Глава ДНР издал распоряжение
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Республике готовятся чествовать ветеранов Великой Отечественной войныВ Республике готовятся чествовать ветеранов Великой Отечественной войныФото: Юрий СОБОЛЕВ
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- Обеспечить участников боевых действий и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также участников боевых действий и инвалидов войны 1945 года с Японией продуктовыми наборами, выдачу которых осуществить к 9 Мая – Дню Победы, а также 8 сентября – Дню освобождения Донбасса, – говорится в распоряжении Главы Республики Дениса Пушилина, опубликованном на его официальном сайте.

Заниматься организацией выдачи продовольственных наборов будет Министерство труда и социальной политики ДНР. А получить их ветераны, проживающие на территории ДНР, смогут в период до 31 мая и 30 сентября соответственно. Общая сумма ассигнований на наборы к каждому из праздников составит 580 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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