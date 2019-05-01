2019-05-01T17:05:12+03:00
Политика

Жителям Луганска на Первомай показали ретро-автомобили

Выставка прошла на центральной площади столицы ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Двухместный автомобиль-мотоколяска СМЗ С3А выпускался Серпуховским мотоциклетным заводом с 1958 по 1970 годы. Фото: lug-info.comДвухместный автомобиль-мотоколяска СМЗ С3А выпускался Серпуховским мотоциклетным заводом с 1958 по 1970 годы. Фото: lug-info.com
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На площади Героев Великой Отечественной войны жители и гости столицы, принимавшие участие в первомайской демонстрации, могли увидеть около двух десятков автомобилей и мотоциклов начала и середины XX столетия.

- Автомобили представлены лабораторией ретро-транспорта Института транспорта и логистики Луганского национального университета (ЛНУ). Также есть и частные автомобили горожан, - рассказал заведующий лабораторией Николай Стрельцов. - По сути, все автомобили уникальны, они являются памятниками советского автопрома,

Среди экспонатов – «горбатый» ЗАЗ-965, Москвичи-407 и 402, военный ГАЗ-67Б, считающийся первым советским джипом, а также ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-13 «Чайка» и многие другие модели.

Также на выставке были представлены спецавтомобили МЧС, газовой службы, скорой помощи, снегоуборочная и агротехника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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