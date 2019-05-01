2019-05-01T16:35:58+03:00
Политика

Обстрелять из минометов Донецк на Первомай приказал командир 24-й бригады ВСУ Гудзь

Комбриг таким способом хочет избежать взыскания за небоевые потери
Екатерина Сорока
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Небоевые потери в 24-й бригаде составляют 60%. Фото: androidmafia.ruНебоевые потери в 24-й бригаде составляют 60%. Фото: androidmafia.ru
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В пять часов утра 1 мая по территории Донбасса был открыт массированный минометный огонь, в ходе которого украинская сторона выпустила тридцать три мины. Все они были выпущены только по одному населенному пункту – поселку вблизи шахты «Трудовская». В Народную милицию ДНР поступили сведения, что внезапная атака была организована командиром 24-й бригады ВСУ, чтобы он мог сохранить свое звание. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В подтверждение своего лживого доклада, Гудзь организовал интенсивный минометный обстрел окраин Донецка. По его приказу минометчики рано утром выпустили тридцать три 120-мм мины по району поселка шахты «Трудовская». Сведения о разрушениях уточняются, - говорится в заявлении.

Напомним, что по итогам работы украинских подразделений в Донбассе под форматом ООС, было обнаружено, что ВСУ несут большие небоевые потери. Рекордсменов в этом стала 24-я бригада командира Гудзя.

Чтобы скрыть недостатки своего управления, он периодически списывает потери в своем личном составе, как боевые. За что получил выговор от командующего Наева. Следующие дисциплинарное взыскание может стоить Гудзю его звания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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