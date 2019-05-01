В первомайских шествиях в ДНР участвовало 20 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-01T15:48:06+03:00

По центральной улице Донецка прошли восемь тысяч горожан. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

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- 1 мая в 13 населенных пунктах ДНР прошли массовые торжества, посвященные празднованию Дня весны и труда, в которых приняли участие около 20 тысяч человек, – сообщили в пресс-службе МВД. – Правоохранители в полной мере обеспечили безопасность граждан и не допустили грубых нарушений общественного порядка во время проведения массовых торжеств.

Для охраны общественного порядка было задействовано более 220 сотрудников органов внутренних дел.

Наиболее масштабные празднования состоялись в центре Донецка, где прошло уличное шествие, завершившееся митингом на площади Ленина.

Глава Республики Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с праздником весны и труда. Он пожелал дончанам счастья, добра, мира и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU