В первомайских шествиях в ДНР участвовало 20 тысяч человек
- 1 мая в 13 населенных пунктах ДНР прошли массовые торжества, посвященные празднованию Дня весны и труда, в которых приняли участие около 20 тысяч человек, – сообщили в пресс-службе МВД. – Правоохранители в полной мере обеспечили безопасность граждан и не допустили грубых нарушений общественного порядка во время проведения массовых торжеств.
Для охраны общественного порядка было задействовано более 220 сотрудников органов внутренних дел.
Наиболее масштабные празднования состоялись в центре Донецка, где прошло уличное шествие, завершившееся митингом на площади Ленина.
Глава Республики Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с праздником весны и труда. Он пожелал дончанам счастья, добра, мира и благополучия.
ИСТОЧНИК KP.RU