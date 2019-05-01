2019-05-01T15:54:00+03:00
Политика

За прошедшие сутки ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Обстрелам подверглись пять населенных пунктов [видео]
Екатерина Сорока
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Боевиками командуют военные преступники Гараз, Гудзь, Мишанчук и Курач. Фото: regnum.ruБоевиками командуют военные преступники Гараз, Гудзь, Мишанчук и Курач. Фото: regnum.ru
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Майские праздники не прошли без происшествий. Первый день месяца встретил жителей Донбасса в виде 12 обстрелов пяти населенных пунктов с направлений 30-й, 82-й, 24-й, 57-й и 79-й бригад ВСУ. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- На Горловском направлении боевики 30-й механизированной бригады обстреляли район населенного пункта Гольмовский. На Донецком направлении с позиций 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад под огонь попали поселок шахты «Трудовская» и донецкого аэропорта. На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады обстреляли населённые пункты Саханка и Ленинское, - говорится в заявлении Безсонова.

Украинские боевики под своим командованием в лице военных преступников использовали минометы, вооружения БМП, гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Всего ими было выпущено за прошедшие сутки порядка 209 единиц боеприпасов.

Заявление начальника пресс-службы УНМ ДНР Даниила Безсонова 1 мая.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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