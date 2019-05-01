В Донбассе ВСУ перебросили группу снайперов в село Нижнетеплое
В село Нежнетеплое украинское командование перебросило очередную группу снайперов. Такая передислокация делается для того, чтобы накалить обстановку в населенном пункте и подвигнуть бойцов Республики на ответные действия. Об этом заявил сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Командование операции объединенных сил с целью проведения провокаций и нагнетания обстановки в период празднования майских праздников усиливает свои позиции личным составом и военной техникой, - заявил начальник пресс-службы.
Кроме этого Иван Филипоненко поделился новыми сведениями от одного из источников информации в штабе ООС. Он рассказал, что 28 апреля украинская сторона уже осуществляла переброс снайперов в Нижнетеплое из 25-й отдельной десантно-воздушной бригады. В этот день туда прибыли четыре снайперские пары.
ИСТОЧНИК KP.RU
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