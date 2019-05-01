2019-05-01T14:15:12+03:00
Политика

19 кадетов из ДНР примут участие в военно-исторической реконструкции в Московской области

Кадеты проходят обучение в корпусе имени Александра Захарченко
Екатерина Сорока
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Организацией поездки занимался Русский Центр. Фото: сultinfo.ruОрганизацией поездки занимался Русский Центр. Фото: сultinfo.ru
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19 воспитанников донецкой школы №4 кадетского корпуса им. Александра Захарченко поехали в Москву по программе «Каникулы мечты». Где одним из главных мероприятий является участие в военно-исторической реконструкции событий Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

- Ребята проведут показательные выступления, посоревнуются в сборке-разборке оружия, турнире по рукопашному бою и других состязаниях. Для всех участников подготовлена также культурная программа с посещением аттракционов, театра, обзорной экскурсией по Москве, - говорится в сообщении.

Сама реконструкция будет проходить в Московской области, куда приедут не только донецкие кадеты, но также члены военных клубов из России и других стран СНГ. На выбранной площадке для подростков будут организованы тематические площадки, ярмарки и выставка военной техники.

Продлятся "Каникулы мечты" до шестого мая. После чего кадеты вернутся обратно в Республику для празднования Дня Победы 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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