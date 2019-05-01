2019-05-01T13:36:36+03:00
Политика

Как будет работать транспорт в Луганске на Красную горку

В администрации столицы ЛНР сообщили о графике движения городского транспорта к кладбищам
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске составлен график движения городского транспорта к кладбищам. Фото: gorod-lugansk.comВ Луганске составлен график движения городского транспорта к кладбищам. Фото: gorod-lugansk.com
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В воскресенье, 5 мая, к кладбищу «Острая Могила» будут следовать отдельные транспортные единицы маршрутов №№112, 135, 138, 141, 144, 152, 155, 167, 170 и 197. Всего в этом направлении перевозку граждан будут осуществлять 2 автобуса и 67 микроавтобусов. Об этом сообщили в управлении обеспечения жизнедеятельности города администрации Луганска.

К месту захоронения в районе поселка Тельмана будут следовать 12 микроавтобусов – это 136-й, 124-й и 122-й маршруты.

К кладбищу в районе квартала Южный проследуют троллейбусы №№ 51, 52, 53 и 54а, а также маршрутные такси №№ 133, 134, 137, 141 и 155. В перевозке в данном направлении будут задействованы 68 микроавтобусов и 6 троллейбусов.

В направлении Каменнобродского кладбища будут работать маршруты №№ 107, 110А, 110Б, 117, 119, 129 и 167. Перевозку жителей к месту захоронения планируют осуществлять 2 автобуса и 69 микроавтобусов.

Два микроавтобуса маршрута №135 будут задействованы в подвозе граждан к кладбищу в поселке Большая Вергунка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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