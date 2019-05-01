86 процентов жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-01T13:41:30+03:00

Вручение паспорта жителям ЛНР и ДНР – это вынужденная мера для защиты населения, по словам Владимира Путина. Фото: dnews.dn.ua

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30 апреля в МВД России огласили итоги социологического опроса среди жителей ДНР и ЛНР: хотят ли они получать паспорт Российской Федерации или нет. Результат, собранный струдниками МВД, показал, что 86 процентов всех опрошенных респондентов дали положительный ответ. Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзимов.

- Проводился социологический опрос в Республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство, — сказал Кирилл Адзинов.

Таким образом, можно точно сказать, что мирное население ДНР и ЛНР настроено на то, чтобы продолжать сближение с Российской Федерацией, о котором говорил Глава ЛНР Леонид Пасечник в недавнем своем заявлении.

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Документы, предоставляемые с заявлением, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально. (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU