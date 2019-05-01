За соблюдением порядка во время празднования Первомая в ДНР будут следить больше 220 сотрудников правоохранительных органов Республики

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-01T11:02:11+03:00

Только среди жителей ДНР, которые будут праздновать 1 мая на центральной площади, насчитывается около пяти тысяч человек. Фото: dnr-live.ru

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1 мая в 13 населенных пунктах ДНР проходит массовое празднование Дня весны и труда. В нем задействованы десятки тысяч человек, как жители, так и гости Республики. Во время празднования их безопасность будут обеспечивать 220 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

- Стражи порядка призывают родителей напомнить своим детям о том, что если они потеряются в толпе, им следует незамедлительно обратиться за помощью к ближайшему сотруднику полиции, - призывают в пресс-службе МВД ДНР.

Кроме сотрудников МВД, которые будут следить за тем, чтобы отдыхающие не нарушали общепринятые нормы поведения и общественного порядка, также по периметру будут располагаться группы полицейских. При необходимости они будут помогать в поиске детей, которые потерялись в местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU