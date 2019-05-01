Срочное сообщение СЦКК: на Первомай украинская армия устроила массированный обстрел Донецка

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-01T10:51:31+03:00

По Донецку стреляли из минометов со стороны Марьинки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Командование украинской армии решило по-своему отметить Первомай – массированным минометным ударом по столице ДНР.

- С 04:54 до 05:50 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины из района Марьинки по направлению поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка. Выпущено 33 мины калибром 120 мм», — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также в СЦКК сообщили, что за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило 12 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 209 единиц.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

— на Горловском направлении: минометы калибра 82 мм – 1 раз (5 мин); БМП/БТР – 1 раз (30 выстрелов);

— на Донецком направлении: РПГ/СПГ – 1 раз (3 гранаты); АГС – 2 раза (30 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза; стрелковое оружие – 3 раза;

— на Мариупольском направлении: минометы калибра 120 мм – 1 раз (1 мина); РПГ/СПГ – 7 раз (17 гранат); АГС – 2 раза (123 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие – 4 раза; стрелковое оружие – 4 раза.

В зоне обстрелов оказались населенные пункты: Гольмовский, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-центр), Ленинское, Саханка. В результате обстрела Гольмовского была повреждена линия электропередач.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU