В Донецке впервые прошел фестиваль КВН «Весенний максимум» с призовым фондом 50 тысяч рублей
30 апреля в Донецке в Центре славянской культуры прошел фестиваль КВН «Весенний максимум» среди работающей молодежи. Всего участвовало восемь команд: шесть из ДНР и две из ЛНР. Победители разделили между собой призовой фонд 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организатора фестиваля - общественного движения «Донецкая Республика».
- Победу одержали луганчане. Команды из ЛНР – «Все свои» предприятия «Краснодонуголь» и «Ровеньки» Ровеньковской территориальной организации профсоюза работников углепрома — разделили первое место и приз в 25 000 рублей, - сказано в сообщении.
Оставшейся призовой фонд забрали донецкие команды. За второе место предназначалось 15 тысяч рублей и его забрал коллектив «Трубный случай» Харцызского трубного завода, а третье место досталось молодежи из «ДФДК» Докучаевского флюсо-доломитного комбината. Они заслужили 10 тысяч рублей.
Все, кто не смог занять призовое место, смогут попробовать свои силы в следующем году. «Донецкая Республика» сообщила о своем намерении сделать фестиваль КВН для работающей молодежи Республик ежегодным.
ИСТОЧНИК KP.RU
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