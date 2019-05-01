В Донецке из-за грозы с градом без света остались жители пяти районов
Накануне Первомая в Донецке бушевала гроза. Вечером на столицу обрушились с неба небывалые потоки воды. А в некоторых районах пошел град.
- На улицу лучше не высовываться. Погода – ад, - писали дончане в соцсетях.
А сегодня пресс-служба МЧС ДНР сообщила о последствиях грозы.
- 30 апреля вследствие сложных погодных условий произошло отключение 34 подстанций в Кировском, Петровском, Ворошиловском, Куйбышевском и Буденновском районах города, - говорится в сообщении. По состоянию на 06.00 1 мая отключенными остаются 4 подстанции в Куйбышевском и 5 подстанций в Буденновском районах Донецка.
Ремонтные работы проводят аварийные бригады Донецких городских электрических сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU