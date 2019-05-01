В Донецке из-за грозы с градом без света остались жители пяти районов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-01T10:00:13+03:00

Град побил в Донецке цветы на фруктовых деревьях. Фото: Twitter

В столице ДНР были обесточены 34 подстанции

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Накануне Первомая в Донецке бушевала гроза. Вечером на столицу обрушились с неба небывалые потоки воды. А в некоторых районах пошел град.

- На улицу лучше не высовываться. Погода – ад, - писали дончане в соцсетях.

А сегодня пресс-служба МЧС ДНР сообщила о последствиях грозы.

- 30 апреля вследствие сложных погодных условий произошло отключение 34 подстанций в Кировском, Петровском, Ворошиловском, Куйбышевском и Буденновском районах города, - говорится в сообщении. По состоянию на 06.00 1 мая отключенными остаются 4 подстанции в Куйбышевском и 5 подстанций в Буденновском районах Донецка.

Ремонтные работы проводят аварийные бригады Донецких городских электрических сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU