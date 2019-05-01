ВСУ обстреляли два беспилотника ОБСЕ во время мониторинга линии соприкосновения в Донбассе

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-01T10:08:16+03:00

За прошедшую неделю украинская сторона сбила уже три беспилотника мониторинговой миссии ОБСЕ

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В районе поселка Дзержинского мониторинговая миссия запустила два беспилотных летательных аппарата для мониторинга обстановки на линии соприкосновения. Однако оба вскоре были сбиты украинскими силовиками. Об этом 30 апреля заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Настойчивые действия украинской стороны по воспрещению полета беспилотников ОБСЕ свидетельствуют о том, что украинскому командованию есть что скрывать. Поступающая к нам информация подтверждает увеличение концентрации запрещенного вооружения в районе населенных пунктов Водяное и Лебединское, - говорится в заявлении.

Два беспилотника, запущенные мониторинговой миссией, имели небольшой радиус действия. Их главной целью было найти утерянный аппарат, который ранее использовался для мониторинга обстановки на линии соприкосновения. Но его вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы ВСУ. Установить место крушения аппарата не удалось.

Предположительно обстрел новых беспилотников происходил с позиции украинских силовиков на юго-востоке населенного пункта Водяное, куда, по словам Даниила Безсонова, свозят новое вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU