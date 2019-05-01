Звонки для жителей Донбасса на Украину могут стать дорогим удовольствием
- 1 мая на Украине запускается новая телекоммуникационная услуга, которая позволяет абонентам свободно менять оператора и получать услуги с сохранением собственного абонентского номера, – сообщили на официальном веб-портале Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Уточняется, что подробная информация для потребителей по вопросам порядка и условий получения услуги размещена на сайте НКРС в разделе «Потребителям услуг» → подразделе «Услуга по переносу абонентского номера (ППН)».
Теперь у тех, кто будет звонить абоненту, сменившего оператора, могут возникнуть непредвиденные расходы. Звонок может восприниматься как внутрисетевой, а потому бесплатный. На этот случай предусмотрено специальное голосовое сообщение непосредственно перед соединением с абонентом.
Поэтому жителям республик Донбасса при звонках на Украину надо обращать внимание на такие голосовые сообщения. Иначе можно потерять немало денег.
ИСТОЧНИК KP.RU