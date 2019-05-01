В Донецке тысячу народных дружинников тренировал чемпион мира по кикбоксингу

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-01T08:12:03+03:00

А старшим дружинникам городов и районов ДНР были вручены удостоверения

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На базе легкоатлетического манежа «Донецк» в столице ДНР прошла массовая тренировка активистов Народной Дружины. Более тысячи ребят из тридцати трех местных штабов приняли участие в мастер-классах по боевым искусствам от именитых спортсменов Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе дружины.

Тренировку для будущих дружинников провели руководитель Народной дружины, чемпион Европы и мира по кикбоксингу Роман Трошин, призер Кубка мира по боевому самбо, профессиональный боец смешанных единоборств Владислав Михайлишин, а также мастер спорта по боевому самбо, профессиональный боец смешанных единоборств Даниил Сидоренко.

По окончанию мастер-классов между командами местных штабов прошли соревнования, включающие в себя испытания на силу и скорость. Лучшими стали местные штабы городов Докучаевска, Енакиево и Старобешеского района.

- Для нас очень важно позволить нашим активистам совершенствоваться в своих умениях и параллельно с этим оттачивать навыки командной работы. Мы учим ребят здоровому соперничеству и здравому принятию полученных результатов, - сказал руководитель Народной дружины Роман Трошин.

После соревнований состоялось вручение первых удостоверений народных дружинников тридцати трем старшим дружинникам городов и районов Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU