Погода в Луганске: 1 мая будет до 20 градусов тепла, временами дождь
- 1 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый кратковременный дождь, местами туман, - сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР. - Днем кратковременный дождь с грозой, местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 17-19 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.
ИСТОЧНИК KP.RU