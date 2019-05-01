Погода в Луганске: 1 мая будет до 20 градусов тепла, временами дождь

СЕГОДНЯ 07:40 2019-05-01T07:40:18+03:00

В Луганске будет облачно с прояснениями. Фото: gorod-lugansk.com

Синоптики также прогнозируют порывистый ветер – до 15-18 метров в секунду

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- 1 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый кратковременный дождь, местами туман, - сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР. - Днем кратковременный дождь с грозой, местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 17-19 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU