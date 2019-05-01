Погода в Донецке: 1 мая будет облачно, а вечером возможна гроза

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-01T07:33:49+03:00

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В среду, 1 мая, облачная погода будет держаться в Донецке и ДНР до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь. Также синоптики предупреждают о возможной грозе и кратковременном шквальном усилении ветра до 15–24 м/с.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах от +9 до +13 градусов. Днем ожидается 19–21 градус выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +14.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном и южном направлениях со скоростью 3-5 м/с.

Народный прогноз погоды: 1 мая отмечается день святого Космы, епископа Халкидонского. С этого дня уже можно высаживать разные овощи. В старину по этому поводу говорили: «Сей морковь и свеклу на Кузьму». В прежние времена считалось, что если начало мая теплое, то в конце обязательно будут холода, и наоборот. Это время ранних гроз. В начале мая цветет вяз, крыжовник, зеленеет черная смородина.

ИСТОЧНИК KP.RU