В результате обстрела ВСУ поселок Гольмовский остался без электричества

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-30T19:05:51+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня заявили, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины без электричества остается поселок Гольмовский, что на окраине Горловки.

- Как сообщалось ранее, сегодня в 15:00 вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением минометов калибром 82 мм, а также БМП-1 со стороны н.п. Металлист (укр. Травневое) в направлении н.п. Гольмовский, - сообщают в СЦКК. - В результате обстрела повреждена линия электропередач. На данный момент энергоснабжение в поселке Гольмовский отсутствует.

Более подробная информация уточняется.

- Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU